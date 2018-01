BIOlogic, a Cava de’ Tirreni il primo FabLab biologico del Sud, presentazione mercoledì 24.

Nasce a Cava de’ Tirreni BIOlogic, il primo FabLab biologico del Sud Italia su iniziativa di Knowledge for Business, Medaarch e Mediterranean FabLab. La presentazione è in programma mercoledì 24 gennaio 2018, ore 10.30, presso la Mediateca Marte (Corso Umberto I, 137, Cava de’ Tirreni).

Interverranno Massimo Bracale, Knowledge for Business; Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni; Francesca Luciano, Medaarch – progetto BIOlogic; Mario Malinconico, responsabile scientifico progetto Nu.Ma.Ter.; Paolo Netti, Coordinatore Center for Advance Biomaterials for Health Care IIT@CRIB; Edoardo Imperiale, direttore generale Stazione Sperimentale Pelli; Valeria Fascione, Assessore Start Up, Innovazione e Internazionalizzazione Regione Campania. Alle ore 12.00 è in programma la visita a BIOlogic, un centro di ricerca e sviluppo sull’utilizzo di tecnologie di bio-fabrication per sviluppare nuovi processi di lavorazione in ambito manifatturiero che utilizzino materiale biologici.

Utilizzando tecnologie evolute, BIOlogic sviluppa prodotti in grado di conferire proprietà nuove ai materiali, aprendo così ad un nuovo scenario di applicazioni della digital fabrication nel campo dei materiali e del design e contribuendo all’innovazione di filiere di produzione territoriali.

Primo BioFabLab del sud Italia, BIOlogic offre servizi di formazione, consulenza, ricerca e prototipazione per professionisti, aziende ed enti.