Bimbimbici, domenica 12 ad Eboli la 20a edizione.

Domenica 12 maggio, con partenza alle ore 8.00 da Piazza della Repubblica di Eboli, si svolgerà la 20^ edizione di Bimbimbici. L’evento gode del Patrocinio e del supporto della città di Eboli e del patrocinio della città Campagna.

L’Associazione Cicloecologista Eboli – Campagna, in linea con i propri principi statutari e con quelli della FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), organizza con i cicloamatori del Quadrivio di Campagna, la ciclopasseggiata che si snoderà per il centro e la periferia di Eboli e del Quadrivio di Campagna, si incontreranno con quelli della città di Eboli.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti coloro che amano la bici.

Dal binomio sport e salute, nasce la collaborazione con l’Associazione “Comitato 1 hospice per Eboli e Amici dell’Ospedale SS. Addolorata” che, in qualità di partner, svolgerà una serie di iniziative per la promozione della prevenzione di alcune patologie e, nello stand allestito in Piazza della Repubblica, raccoglieranno le adesioni per poi fissare appuntamenti per sottoporsi a screening gratuiti. Inoltre sempre in piazza della Repubblica ci sarà l’associazione “Ride Shop” che organizzerà dei percorsi lungo i quali i bambini potranno divertirsi cavalcando le proprie bici.

Una giornata di sport e salute ma anche di festa per il territorio, la tappa importante del percorso sarà il punto di ristoro organizzato nella piazza Epitaffio, allestito proprio dal comitato di quartiere. A metà strada tra Eboli e Campagna, dunque, tutti i cicloamatori si congiungeranno in un corteo comune in nome di un’unica passione: la bicicletta.

La manifestazione è gemellata con la “Ciclolonga” di Battipaglia, il testimonial dell’evento sarà il maestro d’arte e orafo Rosmundo.

Bimbimbici è una manifestazione consolidata sul territorio ebolitano giunta alla sua 20^ edizione che si rinnova ogni anno, arricchendosi di nuovi compagni di viaggio allo scopo di diffondere l’amore per il mezzo a due ruote non solo come scelta civica di tutela all’inquinamento ma, anche come strumento di salute per contrastare patologie che purtroppo affliggono una popolazione sempre più sedentaria.

L’iscrizione è completamente gratuita e può essere fatta tramite WEB, compilando il modulo che troverete sulla pagina facebook di “Bimbimbici2019” ed rinviandolo all’indirizzo mail sara.demartino83@libero.it, presso “Il Mondo di Bò” libreria specializzata per bambini, ragazzi ed insegnanti, o direttamente in Piazza della Repubblica di Eboli e in Piazza Palatucci a Quadrivio di Campagna a partire dalle ore 8:00.