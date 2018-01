Bilancio 2017 più che positivo e ricco di novità per le Bevande Neri di IBG SpA.

E’ stato un anno particolarmente attivo il 2017 per Chin8, Aranciosa, Limoncedro e Gassosa Neri e sono stati tantissimi e tutti di grande importanza gli eventi accompagnati dalle storiche bevande, sull’intero territorio nazionale. Una lunga stagione, durante la quale le inconfondibili bollicine agrumate Neri hanno soddisfatto anche la sete di emozioni e ricordi da portare a casa.

Arte, Cinema, Collezionismo, Cultura, Enogastronomia, Musica, Sport e ben tre concorsi hanno caratterizzato una campagna di marketing che ha sviluppato il dialogo con le giovani generazioni, riscuotendo, anche in questo target, simpatia e apprezzamento del gusto e della forte personalità delle bevande Neri.

Tra i tanti eventi brandizzati Neri che hanno avuto luogo nel 2017, ricordiamo, solo per citarne alcuni, il Torneo RBS Sei Nazioni di Rugby, il Giffoni Film Festival, Festival Show il più lungo e longevo tra i tour musicali dell’estate, il Trofeo Chin8Neri Italia Naked di moto, la Vernasca Silver Flag, il Meeting Nazionale Porsche di Varano, la Vesuvio Cup di Pallavolo e il prestigioso premio Football Leader, passando per gli eventi fieristici più gettonati di tutto il panorama italiano come il Motor Bike Expo di Verona, Eicma di Milano e Motor Show di Bologna.

In oltre quaranta città il gustoso 8 con la corona è stato al centro di tantissimi spettacolari momenti.

I tre concorsi hanno dato spazio allo sport con il tema del rugby, la musica e i viaggi, e, per finire, la grande tradizione della raccolta di figurine Panini, un culto che, come le bevande Neri, si tramanda dai genitori ai figli.

“Quello appena concluso – dichiara il Brand Manager Massimiliano Maione – è stato un anno intenso da un punto di vista della promozione del brand Neri. Una attività di marketing di grande impatto che si è sviluppata lungo un qualificante percorso che ha sempre avuto un comune denominatore: i teenagers, il loro impegno e le loro passioni. Il 2018 si preannuncia ancora più ricco di appuntamenti, infatti nuovi sodalizi si affiancheranno alle partnership consolidate che hanno facilitato questo dialogo intergenerazionale. Siamo già a lavoro – conclude Maione – e nelle prossime settimane saranno comunicate tantissime e interessanti iniziative che nel 2018 vedranno i giovani sempre più al centro dei nostri progetti”.