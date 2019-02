Benessere Giovani e Resto al Sud, due appuntamenti di Informagiovani.

Opportunità di formazione e consulenza gratuita per tutti i giovani interessati a conoscere gli adempimenti necessari per costituire una nuova impresa, sviluppare un business plan e accedere ai finanziamenti agevolati, tra cui il Programma “Resto al Sud“.

Nell’ambito del progetto “SMS – Spazio Multifunzionale Salerno“, finanziato dal bando della Regione Campania “Benessere Giovani”, il Centro Informagiovani Salerno propone due giornate di formazione laboratoriale, a cura degli esperti dell’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti contabili di Salerno, Dott. Pierluigi Chiarito e Dott. Carmine Noschese.

Le attività si svolgeranno presso il Centro Polifunzionale Arbostella, sito in Viale Giuseppe Verdi, a Salerno.

Le date programmate sono: martedì 19 febbraio e martedì 26 febbraio 2019, dalle 15:00 alle 19:00.

Questi i temi al centro del percorso:

– Il Business Plan: costruzione dell’iniziativa imprenditoriale / lavoro autonomo;

– Forme d’impresa;

– Adempimenti amministrativi e burocratici;

– Adempimenti e regimi fiscali;

– Opportunità di finanziamenti agevolati per nuove iniziative (focus su Resto al Sud);

– Simulazioni e caso pratico di avvio d’impresa.

Le attività sono riservate ad un massimo di 15 giovani di età non superiore ai 35 anni. La selezione avverrà sulla base dell’arrivo cronologico delle domande. Si riceverà conferma di partecipazione lunedì 18 febbraio, ore 10.

Per partecipare, iscriviti compilando il modulo presente sul sito.

Per maggiori informazioni non esitare a contattare il Centro Informagiovani di Salerno, tramite form online o via email all’indirizzo info@informagiovanisalerno.it

Venerdì 15 febbraio 2019 presso il Centro Informagiovani Salerno ci sarà un incontro, aperto a tutti, per conoscere le opportunità di formazione gratuita nella creazione d’impresa e nella street-art offerte dal progetto Benessere Giovani – SMS Spazio Multifunzionale Salerno, rivolte a giovani di età compresa tra 16 e 35 anni, con particolare riguardo ai giovani inoccupati (c.d. NEET).

Il progetto è finanziato dalla Regione Campania con capofila il Comune di Salerno in partenariato con le Associazione Arci Salerno, Arci Ragazzi, Musikattiva, le cooperative sociali Prometeo 82, Il Portico, Poldo, Il Villaggio di Esteban, Fili d’erba, e QS & Partners s.n.c.

Saranno presentate le attività del laboratorio artistico “Arbostella Art Project“, a cura di Luigi Longobardi, in arte Luispak, finalizzato a realizzare sculture, graffiti e opere di street-art che diano un nuovo volto al Centro Polifunzionale Arbostella.

Inoltre è già possibile iscrivesi alle tante attività riservate alla creazione d’impresa e all’autoimpiego, grazie alla partecipazione dei professionisti, degli esperti e dei consulenti coinvolti nelle attività.

In particolare, il workshop “Business Plan, adempimenti burocratici e finanziamenti agevolati per costituire una nuova impresa” (previsto per il 19 e il 26 febbraio 2019), a cura degli esperti dell’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti contabili di Salerno.

E, ancora, presenteremo i tre percorsi di formazione in partenza curati da Prometeo 82 Società Cooperativa Sociale:

– Percorso di orientamento al Lavoro.

– Percorso di Europrogettazione.

– Counseling per Business Planning e Fund raising.

È la tua occasione, non mancare!

Informazioni sul sito web www.informagiovanisalerno.it