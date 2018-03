Baronissi, ancora un furto in negozi, Salvato (sindacato Pmi): dal Comine solo annunci, niente di concreto.

Continua a farsi sentire il Sindacato Pmi Salerno su Baronissi , ad uscire in una nota è il nuovo Presidente Provinciale Marco Salvato, il quale chiede ancora che ci sia più collaborazione tra le forze sociali sui territori, troppe volte le amministrazioni comunali si concentrano e discutono le problematiche cittadine all’interno del palazzo tra i soliti noti, nel caso del Comune di Baronissi oramai gli sviluppi sono sviluppati solo nel creare eventi e pubblicizzati sui giornali e sui medi , pensando di distrarre l’attenzione dai problemi reali relativi alla sicurezza , al commercio ecc.

Più volte abbiamo chiesto incontri che ovviamente , visti gli enormi impegni non è arrivata mai una convocazione. Ricordo , dice Marco Salvato che le amministrazioni sono un bene pubblico non privato e si ha l’obbligo di condividere le problematiche , questa chiusura dell’amministrazione apre altri scenari che noi come Pmi intraprenderemo, i nostri territori sono diventati insicuri e gli imprenditori seri stanno chiudendo le loro attività nel silenzio più totale e senza il supporto delle amministrazioni pubbliche, ora basta.