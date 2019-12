Bando Giovani in Comune, presentazione venerdì 13 a Palazzo Sant’Agostino.

In occasione del bando regionale “Giovani in Comune” La Provincia di Salerno in collaborazione con il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani – Salerno organizza la Presentazione del bando “Giovani in Comune”, presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, Venerdì 13 Dicembre alle ore 15:30.

L’incontro è rivolto a tutti i componenti dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno e a quanti sono interessati allo stesso, l’evento rappresenta una reale occasione per i tanti che hanno intenzione di candidarsi al suddetto bando per ottenere risposte e chiarimenti in merito ad ogni tipo di domanda e perplessità.

Programma:

Saluti:

Michele Strianese: Presidente della Provincia di Salerno

On. Piero De Luca: Camera dei Deputati

Francesco Barbarito: Presidente Forum dei Giovani della Provincia di Salerno

Giuseppe Caruso: Presidente Forum dei Giovani Regione Campania

Intervengono:

Giuseppe Pagliarulo– Dirigente settore Politiche Giovanili della Regione Campania

Giovanni Guzzo: Consigliere Provinciale con delega alle politiche giovanili, programmazione e organizzazione rete scolastica, pari opportunità della Provincia di Salerno

Enzo Maraio: Consigliere della Regione Campania

Conclusioni:

Lucia Fortini: Assessore Regionale all’Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche Sociali