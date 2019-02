Auser in primavera, martedì 5 marzo a Palazzo Sant’Agostino.

TUTTE LE ETA’ SONO GIUSTE PER PARTECIPARE ALL’EVENTO che l’AUSER M.GIULIANO centro storico di Salerno sta organizzando per il mese di marzo 2019 presso Palazzo della Provincia di Salerno 3 piano

Il 5 marzo

-CORO VOCI D’ARGENTO AUSER M.GIULIANO

direttrice Umbertina Vivani

-danzeranno le allieve della Crazy Dance di Graziella Senatore

Il giorno 5 marzo 2019 per l’evento AUSER:IN PRIMAVERA avremo un gradito intervento della

Dott.ssa Patrizia Malaspina laureata in economia e commercio, laureata in psicologia esperta in micoterapia, informatore scientifico,curatrice di incontri a tema scienza e benessere, giornalista e tanto tanto di più ! “VERSO LA PRIMAVERA, prepararsi al risveglio”

avremo un gradito intervento di Daniela Cannella

insegnante di yoga , di Yogini ,compositrice,corista (soprano),poetessa mistica,autrice,danzatrice, performer, scultrice, architetto.

il 21 marzo si esibiranno



CORO VOCI D'ARGENTO AUSER M.GIULIANO direttrice Umbertina Vivani CORO UCRAINO KALYNA direttrice Olga Tarasyuk CORO MAC MANI BIANCHE direttrice Marina Del Sorbo MOMENTI CONVIVIALI

in esposizione le opere delle socie AUSER :

elaborati del laboratorio Sbalzo su rame

a cura della prof.Regina Senatore

ALLIEVE

Maria Antonietta Cardito,

Rita Amodio,

Angela Colangelo.

Elsa Cottone,

Tina SunFlo,

Silvia Magris,

Doris Forneris

Raffaella Di Matteo,

Modesta Tedesco,

Gabriella Faiella

Raffaella Aita

Opere del laboratorio di Pittura a cura dell’artista Ferdinando Bove

ALLIEVE

Maria Antonietta Cardito,

Rita Amodio ,

Angela Colangelo,

Olga Esposito,

Tina Sessa,

Tina SunFlo,

Modesta Tedesco,

Raffaella Di Matteo

ARTISTI

Regina Senatore

Loredana Spirineo

Pino Giannattasio

Ada Valisena

Rita Ippolito

Marisa Santoro

Ferdinando Bove

Stefania Siani

Stefania Grieco

Paola di Fulvio

Silvana Masucci

Angelo Fortunato

Pellegrino Maria

Nunzia Florio

Antonio Lanzetta

Michele Lettieri

Federica Cavaliero

Gabriella Faiella

Angelo Fortunato

Anna de Rosa

Giuliano Napoli

Rita Ragni

Jole Mustaro

Daniela De Martino

Agata Senatore

POETI

Rita Amodio

Farina Mario

Elia Nese

Vittorio Iannotta

Marisa Santoro

Angela Colangelo

Anna de Rosa

Romano Zega

Gerardina Russoniello

Giovanna Alfano

Donatella Fenio Domenico Terenziano

Passione,soprattutto passione per per la cultura,curiosità e tanta voglia di stare insieme.

Questi gli ingredienti degli appuntamenti che l’Auser organizza per i propri soci e non solo…amore per la propria città e tanta partecipazione alle varie manifestazioni .

L’allungamento delle aspettative di vita media impone alle istituzioni di dover affrontare nuove necessità legate alla salvaguardia delle persone anziane, la SOCIALITA’ è la più imp ortante,le occasioni per stare insieme non mancano mai,oltre la cultura, laboratori proposti dai soci con i soci per i soci, anche gite culturali…Insomma all’AUSER c’è sempre un occasione che vi aspetta! l’AUSER ha un nobile scopo /missione :favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società.

referente della comunicazione ANNA DE ROSA