Auditorium del Conservatorio Martucci, la Direttrice Battista convocata in Commissione Trasparenza.

“In riferimento alle notizie di stampa sul destino dell’Auditorium, oggetto da tempo dei lavori della Commissione Trasparenza, ho disposto l’audizione del direttore del Conservatorio di Salerno, la dr.ssa Imma Battista, per venerdì 26 gennaio alle ore 12,45”.

Lo afferma in una nota l’avv. Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca “il lavoro già fatto in sede istituzionale in ordine all’accertamento delle inadempienze per il ritardo della consegna dei lavori, e la richiesta ancora inevasa di conoscere il destino della nuova struttura e la gestione della sua produttività, artistica, culturale ed economica per la città di Salerno”.

“La mia opinione”, dichiara Cammarota, “è che la struttura debba essere riferibile in ogni caso al Conservatorio, per destinazione storica, culturale, ma anche urbanistica, tanto che proprio l’unicità catastale ha determinato i ritardi della consegna dei lavori, come accertato dalla Commissione”.

“In ogni caso”, conclude Cammarota, “l’eventuale affidamento esterno, anche parziale, dell’utilizzo o della gestione dell’Auditorium dovrà essere affidato con la più trasparente evidenza pubblica, ed è su questo che stiamo ancora attendendo risposte e riscontri dagli uffici competenti”.