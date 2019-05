Asta di beneficenza del Maric per Accumoli venerdì 3.

Si terrà venerdì 3 maggio ore 17, nella splendida location della Tenuta San Domenico di Sant’Angelo In Formis (CE), l’asta di beneficenza a cura degli artisti del M.A.R.I.C., Movimento Artistico per il Recupero delle Identità Culturali NATO A SALERNO .

Scopo dell’asta quello di completare la raccolta fondi per la realizzazione della Casa della Cultura ad Accumoli, progetto di punta del Movimento sempre più vicino al termine.

All’asta saranno vendute in beneficenza le opere d’arte degli artisti: Valentino Annunziata, Gerardo Iorio, Andrea Dubbini, Angela Vigorito, Marina Romiti, Mauro Malafronte, Annamaria Panariello, Maria Grazia Papaleo, Mario Formica, Rosanna Di Marino, Stefania Maffei, Vincenzo Vavuso.

“Ringrazio la Tenuta San Domenico per la collaborazione e la disponibilità offerta. Il M.A.R.I.C. avrà uno scenario splendido per questa nuova asta a sostegno della Casa della Cultura e sono sicuro che anche stavolta ci divertiremo e trascorrereremo bellissime ore in compagnia dell’Arte. Il nostro sogno si sta realizzando, manca davvero poco e ringrazio tutti gli Artisti che con generosità hanno messo a disposizione la loro arte per questa causa. Le opere sono tutte di grande valore e sarà un pregio vederle ancora una volta apprezzate e destinate agli estimatori. Gli eventi non si fermano qui, ce ne saranno tantissimi altri, andiamo avanti…” il commento del Presidente del M.A.R.I.C., il Maestro Vincenzo Vavuso.