Assistenza domiciliare sociale per le persone anziane, bando del Piano di Zona S4.

L’Ufficio di Piano dell’Ambito S4, con il Comune di Pontecagnano Faiano ente capofila, ha predisposto e pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione degli utenti che usufruiranno dell’assistenza domiciliare sociale: servizio rivolto alle persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono da sole o in ambienti che non assicurano gli essenziali livelli di autonomia della persona.

Per accedere alla prestazione il richiedente dovrà presentare apposita istanza al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, con certificazione Isee ordinario o standard-Dichiarazione sostitutiva unica; certificato Mmg attestante la non autosufficienza, nonché fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 27 marzo 2018.

Nello specifico il servizio garantirà l’aiuto necessario per favorire l’autosufficienza della persona nelle attività giornaliere, accompagnando l’utente nella preparazione e somministrazione dei pasti, nel disbrigo di pratiche e prestazioni sanitarie, nelle generali attività domestiche e di cura della persona, favorendo, altresì, la fruizione di luoghi e momenti di interesse culturale e ludico-ricreativo.

“Intendiamo promuovere la qualità di vita della persona anziana – afferma la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano, la dottoressa Giovanna Martucciello – favorendo la sua vita di relazione nell’ambito della famiglia e della comunità di appartenenza ove continuare ad esprimere la sua personalità”.

Il servizio è a valere sui fondi del Piano di azione coesione/Programma di cura per le Persone anziane non autosufficienti, finalizzato al raggiungimento nelle regioni meridionali degli obiettivi di servizio definiti dall’Unione Europea. Tali obiettivi prevedono specifici standard di qualità nell’assistenza alle persone anziane e il potenziamento degli interventi a favore della prima infanzia. Sulla duplice direttiva europea l’Ambito Territoriale S4 ha espresso piena capacità di spesa.

“Si tratta di un risultato più che soddisfacente – le parole del Sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica, Presidente del Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dell’Ambito Territoriale – e tutto ciò è frutto di una elevata capacità tecnica e di una fattiva partecipazione al sistema sociale del Terzo settore territoriale”.