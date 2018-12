Asl Salerno, nessuna operazione GdF.

In riferimento ai contenuti della notizia pubblicata in data odierna sul sito di informazione “Salerno Sanità” dal titolo “Asl Sa. Concorso da avvocato sospetto, la Finanza sequestra le carte”, la Struttura Commissariale dell’Asl Salerno, effettuate le opportune verifiche, comunica che nessuna operazione è stata effettuata in questi giorni dalla Guardia di Finanza presso gli uffici di questa Azienda. Dai pochi elementi contenuti nella notizia si è potuto evincere che i fatti riportati potrebbero riferirsi ad un’attività di indagine effettuata dall’Autorità Giudiziaria mesi tempo addietro. In merito a tale vicenda questa Asl non ha a tutt’oggi ricevuto riscontri o notifiche da parte degli organi inquirenti. Non vi sono, pertanto, novità, risultati o aggiornamenti da comunicare. Dal momento che dall’articolo si desume un’attualità dell’accaduto che di fatto non esiste, si ritiene necessario precisare che la notizia riportata risale ad un episodio già precedentemente riportato dagli organi di informazione. Tanto allo scopo di non ingenerare facili allarmismi e di informare correttamente l’opinione pubblica.