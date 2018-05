Arriva Jovanotti al PalaSele di Eboli, 3 date venerdì 25, sabato 26 e domenica 27.

Il Salone delle Feste di Lorenzo Live 2018 arriva al PalaSele di Eboli venerdì 25, sabato 26 e lunedì 28 maggio per tre imperdibili appuntamenti con il più incredibile di tutti i concerti di Lorenzo che ha già entusiasmato più di 400 mila persone e ha già totalizzato 50 serate sold out. Anche a Eboli i biglietti per le prime due date sono tutti esauriti già da tempo, mentre sono ancora disponibili gli ultimissimi biglietti per lo show di lunedì.

È la prima volta che Jovanotti si esibisce al PalaSele.

Lorenzo Live 2018 è una grande festa e lo spettacolo comincia appena si entra nel Palazzo: 13 grandi lampadari trasformano lo spazio in un vero e proprio salone delle feste mentre le note dell’Ouverture del Guglielmo Tell di Rossini accompagnano il pubblico a prendere posto.

Lo show si apre con un’opera realizzata da Manuele Fior, uno dei fumettisti italiani più apprezzati del mondo che, partendo dall’idea di Lorenzo, ha scritto e realizzato un cartone introduttivo con protagonista il Jova/Don Chisciotte.

“Il cuore di tutto è la musica naturalmente, le mie canzoni in questa sequenza pensata come un unico flusso in tre atti (più i bis). Non ho mai avuto una band in stato di grazia come stavolta, con una grande nuova sezione fiati e i miei musicisti, collaboratori di sempre, ancora più a fuoco. La spina dorsale dello show è la musica e il viaggio di passare dalle atmosfere acustiche all’hip hop al dancehall alla disco al rock’n’roll senza fermarsi mai. Rispetto ai miei show degli ultimi dieci anni qui c’è un cambio di direzione verso un’idea più decostruita del concerto, più libera da qualsiasi schema, è un tour all’insegna della mia idea di rock’n’roll show.”

La scaletta è serratissima: si balla dall’inizio alla fine! Trenta canzoni, scenografie, luci e sorprese pensate ad hoc per ognuna delle hit della scaletta, con al centro un momento dj set di Lorenzo in console che ne raggruppa un’altra decina che cambiano ogni sera. In scena con Lorenzo: Saturnino (basso), Riccardo Onori (chitarra), Christian Rigano (tastiere e synth), Franco Santarnecchi (piano e fisarmonica), Gareth Brown (batteria), Leo Di Angilla (percussioni), Gianluca Petrella (trombone), Jordan MC Lean (tromba), Matthew Bauder (Sax).

Si parte con “Ti porto via con me”, il brano che chiudeva Lorenzo nei Palasport 2015 e che, questa volta, apre lo show più tirato e avventuroso che Lorenzo abbia mai pensato. “Le canzoni”, il secondo brano tratto da “Oh, vita”, l’album triplo platino prodotto per Universal da Rick Rubin uscito lo scorso primo dicembre, è anche il secondo brano dello show.

Da “L’ombelico del mondo”, con i ballerini gonfiabili colorati in mezzo alla gente, a “Ciao mamma”, passando per “Sbam!”, “Fame” e “Le canzoni”; da “L’estate addosso” a “Safari”, da “Tutto l’amore che ho” a “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”, la scaletta è una sequenza di singoli da lasciare senza fiato. Una breve parentesi con “Mi fido di te”, “Sbagliato”, “Baciami ancora” e “Chiaro di luna” rappresenta la parte più acustica dello show. Lo show chiude con “Viva la libertà”, tratta dall’ultimo album “Oh, vita!”, prodotto da Rick Rubin, che ha già superato le 130 mila copie.

In scena uno schermo realizzato custom 24×8 metri, che si apre in 4 sezioni. Il palco 20 x 12 metri si allunga in mezzo al salone delle feste per 17 metri per raggiungere un secondo palco di 20 metri anch’esso costruito appositamente per lo show che su “Fame”, il brano che chiude l’album Oh, vita!, si alza a 4 metri di altezza come un grande ponte sospeso verso un terzo palco custom, mondo del DJ set.

Per il Lorenzo live 2018, prodotto da Trident Music, sono 120 persone in tour e 15 bilici che viaggeranno fino a luglio 2018. I concerti di Jovanotti al PalaSele di Eboli sono organizzati da Veragency e Anni 60 produzioni. Sold out le prime due date, gli ultimi biglietti ancora disponibili per lo show di lunedì 28 maggio sono acquistabili su Ticketone e nelle rivendite autorizzate Go2. Per informazioni: tel. 081 7284523 www.veragency.com – tel. 089 4688156 www.anni60produzioni.com.