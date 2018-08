Arena Arbostella, musica e solidarietà insieme alla Parrocchia del Gesù Risorto.

La Parrocchia Gesù Risorto di Salerno, nell’ambito della celebre e affermata rassegna di teatro, musica, cultura e danza “Arena Arbostella”, giunta ormai alla IX edizione, tradizionale appuntamento artistico che richiama ogni anno tantissimi appassionati e che si svolgerà dal 27 agosto al 2 settembre nello spiazzo antistante il Teatro Arbostella, parteciperà a tale rassegna con una propria serata il 28 Agosto 2018 alle ore 21:15.

L’evento ad ingresso gratuito, dedicato alla musica e al canto, prevederà la presenza di don Michele Pecoraro e del suo ensemble, nonché del cantante salernitano Rocco Scarano, reduce dalla positiva esperienza di “Sanremo Young”, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Una serata di musica e, attraverso di essa, anche l’occasione per sollecitare riflessioni sull’esistenza, sul rapporto con Dio, sul futuro, quesiti che in questo difficile periodo, invadono la vita di ognuno.

Don Michele Pecoraro, parroco del Duomo di Salerno e grande appassionato di musica, offrirà un repertorio che spazierà dagli intramontabili classici napoletani a brani di musica italiana. Nel corso della serata interverrà anche Rocco, giovane e raffinato interprete salernitano, figlio della nostra terra e depositario di un patrimonio di fede, messosi in evidenza nel programma della Rai, andato in onda dal Febbraio al Marzo di quest’anno.

Due modi diversi di vivere e interpretare il canto si incontreranno sul palco, per parlare ai cuori di tutto il pubblico presente, utilizzando il linguaggio universale della musica.

L’incontro rientra tra le tante attività promosse da Don Nello Senatore; sarà, inoltre, l’occasione per far conoscere l’impegno della Comunità della Chiesa del Parco Arbostella, che la vede sempre intenta a raccogliere gli aiuti necessari per le attività benefiche e, come nella serata programmata, sostenere i bisogni del Duomo.