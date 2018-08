Apre a Salerno punto City Farm, inaugurazione venerdì 3.

Dopo Roma, Pescara e Rimini, il prossimo 3 agosto alle ore 18.00 in Via Torrione 140/142, apre CITY FARM Salerno: il Legal Cannabis Store con inflorescenze biologiche di alta qualità e vasta gamma di prodotti a base di CBD come tisane, biscotti, creme e oli di cannabis terapeutici per l’uomo e per gli animali.

Si tratta di prodotti naturali che rispondono alle richieste di quanti sono sempre più attenti alla propria salute e desiderosi di momenti di benessere e relax.

Il Cannabis Legale Light non contiene alcun elemento che possa disturbare e/o alterare le facoltà mentali.

Componente principe è il CBD cannabidiolo, uno degli oltre cento cannabinoidi presenti nella pianta della cannabis, che assicura benefici di alto livello.