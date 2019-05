Appuntamento in giardino presentazione dell’iniziativa della Soprintendeza venerdì 31 a Palazzo Ruggi.

Venerdì 31 maggio 2019, alle ore 10.30, presso la sede della Soprintendenza di Salerno a Palazzo Ruggi D’Aragona, Via Tasso n. 46 (centro Storico) , si terrà la Conferenza stampa su:

APPUNTAMENTO IN GIARDINO

… per scoprire la bellezza dei parchi e dei giardini del territorio

L’iniziativa, organizzata dall’APGI, ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, sarà l’occasione per far conoscere al pubblico giardini normalmente chiusi o per arricchire le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti.