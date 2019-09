Apertura straordinaria del Museo di Sala Consilina domenica 29.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, comunica che domenica 29 settembre 2019 in occasione della festività patronale di “S. Michele Arcangelo “, a Sala Consilina (SA), il Museo Archeologico MASC osserverà un’apertura straordinaria dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Ingresso gratuito.

Il Museo Archeologico di Sala Consilina ha riaperto nel 2018 al pubblico con un nuovo allestimento del percorso espositivo negli spazi della sede storica di via Cappuccini. L’allestimento, attraverso una selezione di materiali rinvenuti nei corredi tombali, vuole raccontare la storia e le trasformazioni dell’insediamento di Sala Consilina, a partire dal IX secolo a. C. fino al momento in cui, tra il V e il IV sec.a. C., nelle tombe compare la ceramica figurata di produzione greca e magnogreca.

INFO Telefono: +39 0975 22026 Email: sabap-sa.salaconsilina@beniculturali.it