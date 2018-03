Antonio Langone, il pizzaiolo archeologo, campione del mondo di pizza senza glutine a Las Vegas.

di Enrico Marotta

Antonio Langone, nato a Polla(SA), è il primo italiano a vincere il Campionato del Mondo di Pizza Senza Glutine tenutosi a Las Vegas il 22 marzo, pochi giorni fa. Ha la meglio su 20 concorrenti provenienti da tutto il Mondo. “Lo dedico alla mia famiglia, alla città di Salerno dove vivo, alla provincia dove sono nato” le parole a caldo di Antonio che non trattiene la commozione e la felicità per una vittoria attesa e preparata da molti anni. Una gara internazionale combattuta a suon di pizze ed ingredienti, tra innovazione e tradizione, durante la quale Antonio Langone ha portato sul tetto del mondo i colori dell’Italia e di Salerno, città in cui vive. Viene Incoronato Campione del Mondo per la Categoria “Gluten Free” con una pizza naturale senza glutine con farina Pizzuti da lui denominata “Detroit Style”. Una tipica pizza in teglia americana che ha conquistato i giudici. Sulla pizza Antonio porta i sapori della sua città di Salerno e provincia: mozzarella, friarielli, salsiccia, peperoni che danno gusto e consistenza ad una pizza che ha saputo farsi strada nel giudizio del pubblico americano e degli esperti. Il giovanissimo piazzaiolo, classe 1986, sta rivoluzione il modo di concepire la figura del pizzaiolo nel mondo. Un po’ imprenditore, un po’ professionista, un po’ straordinario creativo, tutte doti che fanno di Antonio Langone non solo vincente ma anche stimato dai colleghi e collaboratori nel settore delle pizzerie nel mondo. In pochi anni il dottor. Langone, ricordiamo che è anche laureato in Archeologia, è riuscito passo dopo passo ad affermare il suo stile e la sua creatività in molte pizzerie nel Mondo. Non esiste un angolo della terra, o un continente nel Mondo, dove il giovane pizzaiolo salernitano non abbia portato insegnamenti e novità per far diventare le nuove pizzerie delle autentiche macchine da soldi e di successo. Un autentico professionista in un’attività che affonda le sue radici nella tradizione ma che non smette mai di rinnovarsi ed innovarsi. Complimenti ad Antonio! non ci resta che seguirlo in altre sue avventure, gare internazionali e successi in giro per il Mondo.