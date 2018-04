Anspi Salerno celebra il 50o anniversario lunedì 30.

Lunedì 30 Aprile 2018 alle ore 17:30, sarà un momento di festa e condivisione con tutti gli Oratori della Diocesi di Salerno.

Da 50 anni l’associazione di promozione sociale si pone al servizio degli oratori della provincia di Salerno attraverso una serie di iniziative e manifestazioni che ogni anno vengono proposte e realizzate dal Settore Educativo, con iniziative riguardanti concorso dei presepi, corsi formazione per animatori, partecipazioni a meeting e convegni, rassegne teatrali, attività di comunicazione e divulgazione e dal Settore Sportivo con l’organizzazione di tornei a livello provinciale, regionale e nazionale in diverse discipline sportive e per tutte le età.

I festeggiamenti proseguiranno fino al mese di Ottobre, in concomitanza con il lancio del nuovo anno di inizio attività oratoriana, e vedrà lo svolgersi di una rassegna teatrale, open days della formazione per animatori, un importante progetto sulla comunicazione attraverso la web radio negli oratori, un corso formazione per animatore sociale riconosciuto a livello nazionale ed europeo, convegni, giornate di sport e tornei di calcio.

Nel corso della Cerimonia dei 50 anni, allieterà l’apertura un momento di animazione organizzato da vari Oratori, a cui seguirà S. Messa solenne. Al termine si concluderà con la consegna di premiazioni e riconoscimenti agli Oratori affiliati Anspi Salerno che nei 50 anni si sono contraddistinti per longevità e partecipazione alle attività dello zonale.

“Sarà un momento per condividere e ricordare insieme questi anni trascorsi al servizio degli oratori salernitani.” Spiega Don Alessandro Bottiglieri, Presidente dello onale. “Un pezzo di storia per raccontare il futuro.”