Animali Fantastici, maratona ai Cinema The Space mercoledì 14.

L’universo di Harry Potter non smette di incantare e arriva nei The Space Cinema con una nuova cinemaratona in programmazione per mercoledì 14 novembre. Nei multisala selezionati del circuito sarà proiettato Animali Fantastici e dove trovarli e, a seguire in anteprima nazionale, il nuovo capitolo del fortunato spin-off della storia del mago di Hogwarts, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, diretto da David Yates e tratto da una sceneggiatura di J.K Rowling.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è la seconda delle cinque nuove avventure ambientate decenni prima di Harry Potter. Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald viene catturato dal Magico Congresso degli Stati Uniti d’America, con l’aiuto di Newt Scamander. Tuttavia, Grindelwald riesce a fuggire dalla detenzione e inizia a radunare i suoi seguaci, la maggior parte dei quali sono ignari delle sue vere intenzioni: riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetterà di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si troveranno ad affrontare.

Nuovi personaggi e colpi di scena, grazie ad un cast stellare e un team da Oscar, riusciranno a movimentare il wizarding world creato, ancora una volta, dall’autrice J.K Rowling.

La maratona inizierà alle ore 18:30 con il primo episodio della saga, Animali Fantastici e dove trovarli (2016) per poi proseguire alle ore 21:00 con la nuova uscita Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. Di seguito i multisala del circuito The Space Cinema in cui assistere alla cinemaratona:

The Space Cinema Beinasco (TO)

TheSpace Cinema Belpasso (CT)

The Space Cinema Bologna

The Space Cinema Casamassima (BA)

The Space Cinema Cerromaggiore (MI)

The Space Cinema Corciano (PG)

The Space Cinema Genova

The Space Cinema Guidonia (RM)

The Space Cinema Limena(PD)

The Space Cinema Livorno

The Space Cinema Milano Odeon

The Space Cinema Montebello (PV)

The Space Cinema Montesilvano (PE)

The Space Cinema Napoli

The Space Cinema Nola (NA)

The Space Cinema Parma Campus

The Space Cinema Pradamano (UD)

The Space Cinema Quartuccio (CA)

The Space Cinema Roma Parco de’ Medici

The Space Cinema Rozzano (MI)

The Space Cinema Salerno

The Space Cinema Sestu (CA)

The Space Cinema Silea (TV)

The Space Cinema Surbo (LE)

The Space Cinema Terni

The Space Cinema Torri di Quartesolo (VI)

The Space Cinema Vimercate (MB)

Le prevendite per l’acquisto dei biglietti per assistere alla maratona di “Animali fantastici: I crimini di Grindelwald” sono aperte e disponibili sul sito ufficiale di The Space Cinema: https://bit.ly/2NXIlpF