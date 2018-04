Ancora un riconoscimento per la Bcc Aquara, Premio Primula d’oro 2018 sezione imprenditoria.

La BCC di Aquara conquista un nuovo traguardo e sale sul podio per l’assegnazione del Premio Primula D’Oro 2018. Giunto alla IV edizione, l’evento organizzato dalla redazione di InfoCilento.it – il quotidiano del Cilento – e patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, Alburni ha permesso di votare personaggi e aziende che si sono distinti nell’ambito della cultura, dello sport, del giornalismo, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, degli eventi e dell’enogastronomia nel corso dell’anno precedente.

Il Premio si è svolto in due fasi: nella prima gli utenti potevano esprimere liberamente la propria preferenza. Nella seconda sono stati messi in sfida soltanto i cinque candidati che hanno ottenuto più voti.

Sabato prossimo

A salire sul podio della classifica all’interno della sezione Imprenditoria è la BCC di Aquara. Durante la cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo sabato, conosceremo l’esatta classifica e i gradini che andranno ad occupare sul podio gli attuali candidati di questa sezione: BCC di Aquara, Stella del Sud e Gruppo Acanfora. “Ringraziamo tutti coloro che che hanno votato la nostra banca. Ci fa piacere questo premio soprattutto perché è stato assegnato da una giuria popolare. In un momento in cui si tende a parlar male delle banche, essere scelti da una giuria popolare è un segnale di controtendenza che ci fa molto piacere. E’ un segnale di solidità, affidabilità e vicinanza concreta ad un territorio che tanto ha da offrire. Ad Maiora!” commenta il Direttore Generale della BCC di Aquara, Antonio Marino.

Il prossimo 14 aprile, alle ore 18, presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli, si terrà la cerimonia di premiazione, con la consegna della Primula D’Oro. Siete tutti invitati.