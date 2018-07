Ancora un appuntamento con i giovani talenti del pianoforte alla Chiesa di San Domenico a Maiori sabato 14.

Giovani talenti internazionali della tastiera continuano ad avvicendarsi nella chiesa di San Domenico, a Maiori.

Per il nuovo appuntamento della sezione “Young artist concert series” del 23° Amalfi Coast Music & Arts Festival, sabato 14 luglio (ore 18, ingresso libero), nella storica chiesa del centro costiero si esibiscono Sophia Su, JunHyoung Han, Shan Jing, Jung In Ryu, Ting-Hui Lee, Barbara Gangl, Cheng Hsun Yeh, Changsung Kim. In programma, tra gli altri, brani di Schumann, Chopin, Liszt.

Il festival, che alterna recital di pianisti emergenti e concerti di esponenti di importanti istituzioni musicali americane ed asiatiche, proseguirà con alcuni professori delle masterclass pianistiche, lunedì 16 luglio al museo diocesano di Amalfi. In scena, dalle ore 21, i rinomati concertisti e docenti Hong Xu, James Giles, Ursula Oppens, Jerome Lowenthal, Thomas Lymenstull, Bernadene Blaha, Kevin Fitz-Gerald. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.