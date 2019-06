Ambulanze a capaccio, Amatruda: l’episodio non passi in cavalleria, si revochi il servizio a chi non è adeguato.

“C’è qualcosa di grave sull’episodio di Capaccio che ancora deve essere valutato. I riflettori non si devono spegnere. La vicenda delle ambulanze che festeggiano il nuovo Sindaco, Franco Alfieri, non va derubricata ad una circostanza di malcostume. Non può passare in cavalleria”. Così Gaetano Amatruda dell’Associazione ‘Andare Avanti’.

“È atto vergognoso che racconta – sottolinea- un metodo, è la naturale sintonia con la politica delle ‘fritture di pesce’ ed è logica che va interrotta. È la clientela che costruisce consenso”.