Amalfi Coast Music & Arts Festival, appuntamento alla Chiesa di San Domenico a Maiori.

Musicisti esponenti di importanti scuole pianistiche americane ed asiatiche sono attesi nella storica chiesa di San Domenico, a Maiori, cornice dei prossimi due concerti del 24esimo Amalfi Coast Music & Arts Festival.

Nella chiesa in stile barocco si esibiranno, domenica 21 luglio (ore 21, ingresso libero), Hong Xu, riconosciuto come uno dei migliori pianisti cinesi della sua generazione, in carica al Wuhan Conservatory of Music, ThomasRosenkranz, professore dell’Università del Missouri nonché concertista affermato in tutto il mondo, ed il pluripremiato Chen-Shen Fan giunto da New York. Il recital spazierà da Mozart a Liszt.

Due pianiste lodate dalla critica internazionale saranno protagoniste, lunedì 22 luglio, diunappuntamento dedicato a Schumann e Ligeti: Inna Faliks, in cattedra all’Università della California,musicista di origine ucraina, già di scena in location di prestigio come la Weill Concert Hall della Carnegie Hall di New York, la Sala Cortot di Parigi, la Sala Tchaikovsky di Mosca, e Hie-Yon Choi, concertista molto ricercata in Corea, docente alla Seoul National University, regolarmente invitata ad esibirsi a festival e in teatri di rilievo mondiale.

I due concerti sono ad ingresso libero.

www.amalfi-festival.org