All’Arrembaggio! Brindisi di fine anno e festeggiamento dei 15 anni di attività sabato 30 a Baronissi.

In occasione dei 15 anni di attività dell’Associazione “All’Arrembaggio!” di Baronissi, sarà organizzato un momento di festa per la collettività del Comune della Valle dell’Irno, e non solo. Un brindisi per l’arrivo del nuovo anno insieme alle realtà che hanno sostenuto in questi anni l’associazione partecipando a iniziative, attività, progetti tutti finalizzati alla crescita sociale, culturale e morale di tanti bambini, ragazzi, famiglie e dell’associazione stessa.

Sabato 30 Dicembre ore 20.00 presso la Tensostruttura in Largo dei Ferrovieri, allestita dal Comune di Baronissi (adiacente Parco del Ciliegio) con l’iniziativa “BUON ANNO…ALL’ARREMBAGGIO!”ci sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza e dedicata a tutti coloro che desidereranno condividere questo traguardo. Una Serata con flash mob ed esibizioni a cura degli animatori dell’All’Arrembaggio di ieri e di oggi e dei maestri di danza sportiva che hanno iniziato la loro attività presso l’associazione; interventi e testimonianze video da parte di rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato e collaborano tuttora: Unicef Salerno, Assoc. Insieme per Caso, Assoc. Accademia dello Spettacolo e del Musical, Assoc. Un Cuore a Cavallo, Fondazione della Comunità Salernitana con baby dance, balli di gruppo e brindisi finale.

All’Arrembaggio si occupa da anni di progetti culturali di sostegno alla famiglia e alla scuola, campus estivi, musical della solidarietà, laboratori, corsi di formazione e di animazione sociale . L’impegno sul territorio della Valle dell’Irno e di Salerno è stato sempre molto apprezzato e condiviso da famiglie e associazioni di volontariato. Il brindisi di fine anno chiude i primi 15 anni di attività per aprirsi a nuove avventure sempre all’insegna dell’ impegno civile, culturale e sociale.

Gilda Ricci