Allarme furti a Montecorvino Pugliano,il comunicato della Protezione Civile Comunale ai Cittadini.

La Protezione Civile Comunale (Nucleo Volontari) di Montecorvino Pugliano, consiglia ai Cittadini la massima allerta in quanto nelle ultime settimane il nostro territorio, soprattutto le zone di (Bivio Pratole e S.Vito), sono state prese di mira dai ladri. Questi agiscono maggiormente di notte tra l’una e le quattro. Quindi si consiglia soprattutto a chi abita in zone isolate di chiudere bene le porte e le finestre, di lasciare illuminate le zone esterne e possibilmente di lasciare una luce accesa all’interno della casa come deterrente.

Nel caso di rumori sospetti potete chiamare i carabinieri di Montecorvino Pugliano al numero: 089-801221 o al 112, al 113, oppure il comando dei Vigili Urbani : 0898022278.