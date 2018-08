Alla Tavola della Principessa Costanza, chiusa un’edizione da record a Teggiano.

Si è conclusa a Teggiano “Alla Tavola della Principessa Costanza”, la kermesse regina dell’estate campana organizzata dalla Pro Loco Teggiano in collaborazione con il Comune di Teggiano e con la Regione Campania, e che quest’anno ha visto come principale sponsor la Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania. Quella andata in scena nella Città d’Arte del Vallo di Diano da sabato 11 a lunedì 13 agosto era un’edizione particolarmente attesa della manifestazione, che quest’anno festeggiava i suoi 25 anni. E le aspettative non sono state certo deluse: le Nozze d’Argento di Teggiano con la “sua” Principessa Costanza sono state salutate da una entusiastica invasione di turisti e visitatori, che hanno abbondantemente superato quota 40mila nell’arco delle tre giornate.

L’edizione 2018 della Festa Medioevale ha dunque battuto ogni record di presenze, superando le più rosee aspettative della stessa Pro Loco Teggiano. Applauditissimo il Corteo Storico e gli spettacoli, con le tante novità appositamente studiate per celebrare degnamente questi 25 anni. Le antiche stradine del Centro Cittadino hanno visto un fiume di persone restare rapite ed ammirate dalle fedeli ricostruzioni di ambientazioni e vecchi mestieri, che hanno fatto da contorno a Chiese, Musei e Opere d’Arte: uno scrigno di preziosi gioielli offerto per tre giorni a decine migliaia di visitatori. Apprezzatissime le Taverne, disposte lungo il percorso, con le loro gustosissime pietanze medioevali, mentre emozioni ed incanto senza fine hanno caratterizzato, a conclusione delle tre serate, l’Assalto al Castello, promosso e realizzato dalla Scabec Regione Campania. Ma l’aspetto più apprezzato da parte dei visitatori, giunti a Teggiano da ogni parte del mondo, è stata la capacità di accoglienza dimostrata dal territorio: perché “Alla Tavola della Principessa Costanza”, con il sold out registrato in questi giorni da Alberghi, Ristoranti e Agriturismi locali, si conferma un evento che appartiene non solo a Teggiano ma a tutto il Vallo di Diano.

Ugualmente, anche dal punto di vista mediatico, la 25^ edizione della kermesse ha registrato nuovi record di interesse da parte delle principali testate giornalistiche non solo locali, provinciali e regionali, ma anche nazionali, con servizi dedicati nei TG RAI, Mediaset e Sky.

Ovviamente grandissima la soddisfazione della Pro Loco Teggiano: “È stata una edizione caratterizzata da un successo straordinario -sottolinea il presidente Biagio Matera– a livello di partecipazione e di eco mediatico. E per questi risultati eccezionali ringrazio tutti: non solo i Soci della Pro Loco, non solo i cittadini di Teggiano, ma tutti quanti hanno collaborato al nostro evento, che si caratterizza proprio per un coinvolgimento generale, che è anche la nostra forza ed il segreto del nostro successo. È stato un lavoro molto impegnativo, che alla fine è stato totalmente ripagato dai consensi registrati”.

Considerazioni condivise dal sindaco di Teggiano Michele Di Candia: “Il Vallo di Diano intero -conferma il Primo Cittadino- ancora una volta ha dimostrato di conservare uno dei valori principali che la società deve avere: quello di saper accogliere. Ma tutto questo è possibile soltanto grazie all’encomiabile lavoro da parte della macchina organizzativa, a partire dalla Pro Loco Teggiano e dai tanti volontari. Un ringraziamento particolare -conclude Di Candia- va alla Regione Campania, per la vicinanza dimostrata anche quest’anno.”

Bilancio molto positivo anche da parte della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, sponsor principale della kermesse: “L’affluenza è stata straordinaria -commenta la vicepresidente Rosa Lefante, che con una delegazione della Banca ha preso parte al Corteo Storico- ed in tanti anche dal Cilento e da Vallo della Lucania hanno voluto partecipare. Teggiano è stata raggiunta in questi tre giorni un po’ da tutte le nostre aree di competenza, Basilicata e Calabria incluse. Come Istituto di Credito siamo quindi estremamente soddisfatti, per la bellezza della manifestazione e per la sua capacità unica di aggregare cultura e arte, storia e turismo”.