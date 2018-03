Aggredisce un finaziere, arrestato a Sarno.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera inferiore militari della Compagnia

della Guardia di Finanza di Scafati hanno dato eseouzione a una ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale

di Nocera e hanno tratto in arresto ufn cittadino sarnese, autore di una violenla aggressione

perpetrata, per futili motivi, ai danni di un Finanziere che riportava lesioni gravi.