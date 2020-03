Aci Salerno non si ferma e continua ad erogare tutti i servizi. Agevolazioni per i Soci ACI. Sempre al servizio degli automobilisti.

L’emergenza sanitaria attuale sta comportando, tra le altre più gravi problematiche, anche la difficoltà per i Soci dell’Automobile Club Salerno in scadenza nel mese di marzo ad effettuare il rinnovo della tessera associativa con la conseguenza di non poter ricevere l’assistenza eventualmente necessaria oltre il termine.

Al fine di ovviare a tale problematica ed essere a sostegno dei nostri oltre 16.000 Soci, Aci ha deciso di prorogare a tutto il mese di aprile i servizi delle TESSERE ACI individuali Aci Gold, Aci Sistema, Aci Storico e Aci Club con rinnovo a sportello, in scadenza il 31 marzo.

Grazie alla proroga della scadenza, i Soci compresi in tale iniziativa potranno continuare ad usufruire delle assistenze fino al 30 aprile 2020, anziché fino al 31 marzo.

L’iniziativa in questione, al di là della soluzione organizzativa messa in atto, rappresenta un atto a sostegno della compagine associativa dell’Ente nel momento di grave difficoltà che sta attraversando l’intero Paese.

L’Automobile Club Salerno, che è chiuso al pubblico, è in grado comunque di erogare i suoi servizi (tasse auto, visure, tessere, informazioni) attraverso strumenti telematici a distanza, che potranno essere richiesti:

Al n. tel. 089 232339 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì

Via email a: segreteria@salerno.aci.it

tramite Messenger sulla pagina Facebook “Automobile Club Salerno ACI”.

Con le stesse modalità saranno fornite, agli interessati, le specifiche indicazioni per il pagamento e l’erogazione dei servizi richiesti.

L’invito dell’Aci è dunque #RestateACasa, ma noi ci siamo, siamo al servizio degli automobilisti e dei Soci Aci