Abbandono di rifiuti, Polizia Municipale fa bonificare le strade ed eleva multe.

Nella giornata di lunedì 4 giugno il personale del Nucleo Operativo della Polizia Municipale, con l’ausilio di operatori della Salerno Pulita, ha provveduto a far bonificare le seguenti strade cittadine:

1) Viale De Marco alt. Sert.

2) Via Trento alt. civ.55.

3) Via Irno alt. Stazione Metro.

4) Via Irno alt. Ponte.

5) Via Irno alt. distributore Erg.

6) Via Pio XI alt. campana x raccolta vetro.

7) Via Pio XI alt. cestino portarifiuti.

8) Via San Massimo.

9) Via Tasso alt. Gradoni della Lama.

10) Via P. del Pezzo.

Nel contesto dell’attività sono stati elevati 2 verbali di euro 500 per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. Sono, inoltre, in avvio per la notifica altri 10 verbali di euro 500 per abbandono rifiuti, a seguito dello sviluppo dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e di accertamenti degli Ispettori Ambientali.