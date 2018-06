A Vela senza Barriere, sabato 23 e domenica 24.

Sabato 23 e domenica 24 giugno, l’Associazione Marina, unitamente al Club AvVELEnati, DivertiVento e l’Ipotenusa Marina e in collaborazione con il Comitato territoriale UISP di Salerno, organizza a Salerno la manifestazione “A Vela senza Barriere”.

L’iniziativa nasce in ricordo di Mimmo Avagliano, promotore di molte attività per il sociale, tra le quali assume particolare rilievo il primo corso di navigazione per non vedenti e l’organizzazione di 10 edizioni di “Un mare di solidarietà”, veleggiata a favore di bambini affetti da malattie onco-ematologiche della sezione AIL – Marco Tulimieri.

“A Vela senza Barriere” ha lo scopo di rendere la vela un’opportunità accessibile a tutti, un ulteriore metodo per la riabilitazione fisica ed emotiva di persone affette da patologie e uno sport educativo per il lavoro di squadra e lo spirito di gruppo.

La due giorni prevede un ricco e variegato programma: sabato 23 giugno, dalle ore 17.30, si svolgerà un convegno presso la Stazione Marittima di Salerno, moderato dal giornalista Peppe Iannicelli, che vedrà protagoniste le Associazioni che, grazie alla vela, perseguono progetti di inclusione sociale. Si darà vita, pertanto, ad un dibattito costruttivo finalizzato al consolidamento delle iniziative già esistenti e al coinvolgimento di nuove realtà.

Saranno protagonisti sia relatori provenienti dalla Campania che da altre regioni (Lazio, Puglia) che svolgono le loro attività a livello nazionale, così da conferire un respiro più ampio alle esperienze diversificate a seguito degli interventi.

Saranno, inoltre, presenti gli esponenti delle autorità cittadine e regionali.

Sabato sera, dalle ore 21.00, ci sarà un altro momento di incontro, un’occasione di aggregazione e convivialità per condividere idee e impressioni, degustando i cibi nella suggestiva cornice della sede dell’Associazione Marina presso il Molo Manfredi.

Domenica 24, invece, si terrà una veleggiata nel tratto di mare antistante il litorale di Salerno a cui sono stati invitati a partecipare tutti i circoli nautici salernitani e alla quale hanno aderito, ad oggi, circa 12 imbarcazioni. Al termine della veleggiata seguirà la relativa premiazione.

“A Vela senza Barriere”, la cui prima edizione coincide con la Festa del Solstizio, manifestazione promozionale indetta dalla SdA Vela UISP Nazionale, si fregia del patrocinio del Comune di Salerno, della Provincia di Salerno, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e della Capitaneria di Porto di Salerno, conta sulla partnership della Stazione Marittima di Salerno e della sponsorizzazione tecnica della SIVAM.