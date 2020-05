A Salerno le ACLI in rete con il Consorzio La Rada. I servizi del Patronato su SalernoWelfare.it.

In un tempo di grandi trasformazioni sociali, in cui proprio le relazioni sono messe a dura prova, da Salerno una esperienza importante, sulla capacità generativa delle Reti di offrire contributi nuovi ed originali al benessere della comunità.

Abbiamo accolto con grande piacere ed entusiasmo – dichiara Gianluca Mastrovito, Presidente provinciale delle Acli di Salerno – l’invito del Consorzio La Rada che attraverso il suo Presidente Elena Silvestri, ha scelto di renderci partecipi di SalernoWelfare; progetto di grande valore comunitario, per i contenuti ed il grado di coinvolgimento dei diversi protagonisti territoriali dell’impresa sociale.

La piattaforma digitale promossa dal Gruppo Cooperativo CGM e La Rada per agire il welfare ai tempi del Covid, rappresenta – continua Mastrovito – non solo una opportunità diversa di rispondere a bisogni delle persone ma delinea una visione sul ruolo futuro del Terzo Settore nelle comunità, in cui sarà centrale per un benessere diffuso, la presenza di alleanze generative.

Le ACLI saranno presenti in SalernoWelfare attraverso i Servizi del Patronato così da garantire informazione completa, assistenza continua e tutele certe nel godimento dei diritti e delle opportunità per tutti i lavoratori e cittadini. Una importante occasione – dichiara Mastrovito – di soddisfare i nuovi e mutati bisogni di protezione e benessere sociale di tutte le fasce della popolazione. Il lavoro, la salute, la pensione, la cittadinanza determinano la qualità delle condizioni di vita di famiglie ed intere comunità, a cui dobbiamo fornire risposte sempre più adeguate.

Il sodalizio con La Rada – conclude Mastrovito – non solo rinnova una lunga storia di amicizia e collaborazione proficua, improntata a stili di lavoro creativo, responsabile e condiviso ma rafforza la cura della fiducia e della reciprocità delle relazioni che hanno reso la comunità salernitana, luogo fertile di prossimità e solidarietà praticata, in cui nessuno resta indietro.

SalernoWelfare – https://salernowelfare.it/