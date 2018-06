A Salerno il Consiglio nazionale FAISA CISAL: gestire il cambiamento, nel solo interesse dei Lavoratori.

“In un momento di profonda incertezza economica e sociale come quello attuale, l’unico caposaldo che ci garantisce interventi appropriati ed efficaci anche sui fronti più caldi del settore Trasporti è la consapevolezza di agire nel solo interesse dei Lavoratori. Questo l’elemento distintivo della FAISA CISAL e la chiave di lettura con cui affrontare i cambiamenti che stanno interessando il Paese in generale e il nostro ambito in particolare”.

E’ quanto ha dichiarato Mauro Mongelli, Segretario nazionale vicario FAISA CISAL, ai duecento dirigenti sindacali riuniti in Consiglio nazionale presso il Grand Hotel Salerno il 5 e 6 giugno scorsi, rimarcando con fermezza la rotta da tenere per affrontare anche a livello locale le complesse tematiche all’ordine del giorno. “Dalla normativa sugli affidamenti dei servizi alla determinazione dei cosiddetti costi standard, dalle nuove, penalizzanti disposizioni sugli scioperi ai CCNL Mobilità e di categoria – ha spiegato -, caposaldo e obiettivo di ogni nostro intervento dev’essere l’analisi della ricaduta sui lavoratori di ciascuno di questi processi”. “La forte adesione all’assise – ha aggiunto il Segretario nazionale, Andrea Gatto – cui farà seguito il Congresso del prossimo novembre, ha espresso la volontà di condividere un bilancio di crescita nettamente positivo e di partecipare in modo consapevole ai complessi cambiamenti che siamo chiamati a gestire. Ancora una volta è tangibile il contatto diretto della FAISA CISAL con la propria base sindacale, nel nome di un’azione informata, coerente e declinata in modo appropriato sul territorio”.

A rendere ancora più incisivo il ruolo degli Autoferrotranvieri CISAL, la crescita continua della Confederazione, che ha tagliato nel corso del 2018 nuovi importanti traguardi. “Siamo felici – ha confermato Francesco Cavallaro, Segretario Nazionale CISAL – di mettere a disposizione della FAISA i valori dell’autonomia e il frutto dei risultati ottenuti finora a livello confederale, soprattutto in termini di maggiore rappresentatività e di appartenenza al Cnel. La nostra partecipazione ai lavori del Consiglio di Salerno – ha concluso Cavallaro – testimonia l’impegno congiunto per una presenza sempre più efficace a tutti i livelli nel mondo del Lavoro, che tenga conto del costante evolversi delle regole del gioco”.