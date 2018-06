A bordo di uno scooter Cooltra, alla scoperta della suggestiva Divina Costiera e della Penisola Sorrentina.

Pompei, uno dei siti archeologici più importanti d’Europa sinonimo di storia, arte e mistero, è l’ideale luogo di partenza per un sensazionale tour lungo nella Bassa Campania accompagnati da comode due ruote. Per tutti coloro che desiderano un mezzo che assicuri libertà e agilità per trascorrere momenti indimenticabili e scoprire angoli inesplorati, a Castellamare di Stabia, Cooltra vi aspetta con un servizio di noleggio scooter completo a tariffe agevolate.

Libertà e semplicità

Con uno scooter Cooltra, il proprio itinerario può essere creato senza pensieri lasciandosi guidare dagli scorci naturali o dal fascino degli antichi borghi lungo la costa, come Vico Equense con affacci a strapiombo sul mare.

Proseguendo tra i tornanti, è possibile raggiungere Sorrento per un bagno nella laguna del promontorio di Regina Giovanna o nella riserva naturale della Baia di Ieranto con vista su Capri.

Il servizio non si limita alla costa sorrentina: è possibile noleggiare lo scooter Cooltra anche presso Salerno, per cominciare un itinerario lungo la Statale Panoramica 163 che solca la Costiera Amalfitana, famosa per le sue falesie a picco sul mare.

Lungo la Divina Costiera, ogni curva sembra fatta apposta per una sosta foto. Muoversi a bordo di uno scooter Cooltra consente di trovare più facilmente un angolo dove parcheggiare per apprezzare i luoghi di questo patrimonio dell’umanità: la cupola in maiolica della chiesa bizantina di Positano, con le sue case abbarbicate alla roccia, il fiordo di Furore, modellato dal paziente lavoro del torrente Schiato, la Grotta dello Smeraldo, baciata da acque cristalline e riflessi di luce fiabeschi.

Il miglior rapporto qualità-prezzo di tutto il territorio.

Prenotando dal sito www.cooltra.com/it si possono noleggiare scooter con il 5% di sconto! La vasta gamma di scooter disponibili spazia fra modelli differenti e marchi di qualità, con cilindrate da 125cc fino a 300cc.

Il prezzo del noleggio include anche un casco, assicurazione e chilometraggio illimitato. Si può, inoltre, personalizzare il noleggio secondo le proprie esigenze grazie all’offerta di servizi extra e accessori tra cui: lucchetto, bauletto, casco extra e consegna/ritiro dello scooter dove si desidera.

“La Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina sono luoghi d’incanto in grado di far vivere esperienze indelebili ai visitatori di tutto il mondo” – commenta Maurizio Pompili, Country Manager Italy di Cooltra Group – “Siamo convinti che percorrere le suggestive strade costiere a bordo delle due ruote sia il modo migliore per godere di una vacanza spensierata.”

Noleggiare uno scooter Cooltra in Campania significa scoprire una destinazione ideale per tutti i gusti con il mezzo giusto: dai viaggiatori solitari a chi è in coppia, fino al gruppo di amici. Con Cooltra la vacanza è perfetta per chi desidera semplicemente rilassarsi in spiaggia, per i cultori di un turismo più dinamico, per chi sogna una vacanza in libertà. Lo scooter Cooltra rappresenta la soluzione pratica, affidabile ed economica per vivere davvero una vacanza speciale.

Informazioni utili:

Castellammare – Cooltra Partner – Corso Alcide de Gasperi, 146 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA) Salerno Rent Point srl – Partner shop – Via Salvador Allende – 84123 – Salerno (SA) Pompei: Via Roma 117, 80045 Pompei (NA) Sorrento: Corso Italia 319, 80067 Sorrento (NA) Amalfi: Piazzale dei Protontini, 84011 Amalfi (SA) Vico Equense: Corso Gaetano Filangieri 30, 80069 Vico Equense (NA)

Delivery point su richiesta anche a Napoli