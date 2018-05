Universiadi, sopralluogo FISU alle strutture sportive universitarie del campus di Baronissi.

Appena terminata al campus di Baronissi la visita della Delegazione tecnica della FISU per un sopralluogo presso le strutture sportive universitarie che ospiteranno le gare di Scherma per le Universiadi 2019.

Il Responsabile tecnico – Delegato FISU per la Scherma Julius Kralik, nel corso della visita, ha sottolineato l’importanza della manifestazione per i giovani studenti, universitari e non, provenienti da tutto il mondo, sia sul piano del confronto multiculturale, sia per la centralità che l’evento assegna alla condivisione dei valori dello sport. “L’Università di Salerno si appresta ad ospitare le gare della Scherma – ha dichiarato Kralik. L’incontro di oggi è stato davvero fondamentale per definire tutti i dettagli relativi all’implementazione delle gare stesse e sono felice di avere una visione ancora più chiara su quello che sarà realizzato. Sono sicuro che qui a Salerno si respirerà un’atmosfera molto piacevole, alla luce dell’ambiente comunitario, amichevole e cordiale“.

“Il cantiere qui al Campus è già presente e le attività vanno avanti – ha aggiunto il Rettore Aurelio Tommasetti. La nostra progettazione curata interamente dall’Ufficio Tecnico di Ateneo senza ricorrere a consulenze esterne procede nei tempi previsti. Ospiteremo una delle discipline di punta della manifestazione, la scherma. E per questo stiamo lavorando per creare una vera cittadella dello sport, con nuovi impianti fruibili sette giorni alla settimana dai giovani e dal territorio, e con l’integrazione di un nuovo terminal bus che migliorerà la mobilità da e verso il campus. Con il finanziamento ricevuto e con un ulteriore nostro investimento, siamo riusciti a predisporre quanto necessario all’allestimento sportivo tra Fisciano e Baronissi. Affinché tutta l’Università di Salerno respiri i valori dello sport che questa manifestazione vuole esprimere” – chiude il rettore.