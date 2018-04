Universiadi, impianti UniSa unici ad aggiudicare lavori di ristrutturazione.

“Tra i 63 impianti in Campania da riammodernare per le Universiadi, il nostro è l’unico impianto per il quale siano già stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione”.

A parlare è il rettore dell’Università di Salerno, Aurelio Tommasetti, il cui ateneo ospiterà alcune delle gare, allenamenti e atleti della 30esima edizione delle Universiadi. Al campus di Baronissi infatti si terranno le attività sportive programmate; mentre al campus di Fisciano, presso le residenze universitarie, sarà allestito il villaggio sportivo. L’ateneo ha già avviato la fase di reclutamento del gruppo di volontari.

“Abbiamo previsto – sottolinea – di mettere a disposizione le nostre risorse per l’assistenza medica ai 1500 atleti che ospiteremo in quello che sarà il Villaggio sportivo presso le residenze universitarie”. (ANSA)