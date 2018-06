UNISA entra nel cloud computing di Google. Nuovi servizi di comunicazione per studenti, docenti e personale

L’Università di Salerno potenzia l’erogazione dei servizi informatici. Per gli studenti e il personale di Ateneo è in fase di definitiva attivazione la piattaforma “Google Suite for Education” che fornisce potenti servizi in cloud, come la posta elettronica e lo spazio di memorizzazione, nonché strumenti di collaborazione e di comunicazione per le caselle di posta personali del dominio istituzionale @unisa.it.

G Suite for Education è la piattaforma di Google, riservata alle università e agli enti di formazione, che offre altissimi livelli di affidabilità e sicurezza, con spazio di archiviazione illimitato, nel pieno rispetto delle normative comunitarie a tutela della privacy e della protezione dei dati. Il processo di migrazione dall’attuale infrastruttura di posta elettronica alla GMAIL di Google è stato avviato lo scorso ottobre 2017 e ha coinvolto, ad oggi, la quasi totalità dell’utenza universitaria.

“Con G suite for Education, l’Ateneo continua il percorso di digitalizzazione già avviato con l’erogazione on-line dei servizi per gli studenti, di cui compilazione dei piani di studio, la prenotazione degli esami e la registrazione degli esiti degli stessi sono alcuni esempi” – dichiara il rettore Aurelio Tommasetti.

Con la nuova piattaforma il personale dell’Università e gli studenti avranno una casella di posta illimitata su Google, spazio illimitato nella nuvola Google e molti altri servizi collaborativi per la didattica, oltre ad un innovativo sistema di videoconferenza.

“I continui e cospicui investimenti dell’Ateneo, anche in tema di ICT – continua il rettore – sono il motore dello sviluppo delle politiche di efficientamento sia dei servizi amministrativi interni che di quelli erogati verso tutta la nostra utenza”

“Tra gli obiettivi che ci hanno motivato alla scelta dei servizi Google c’è la garanzia di affidabilità, continuità e disponibilità alla piattaforma G Suite, ovunque ci si trovi e con la possibilità di un accesso semplice e universale, ovvero da qualsiasi tipologia dispositivo, smarthone, tablet, PC. L’adesione ai servizi di Google, nasce nell’ottica di integrazione con i sistemi informatici di Ateneo, che comunque gestiscono a livello centralizzato la registrazione degli utenti, docenti, studenti e personale; tale modalità assicura il necessario controllo degli accessi sulla piattaforma cloud, nonché il rispetto del controllo della sicurezza dei dati” – dichiara il prof. Mario Vento, Delegato del Rettore alle Tecnologie dell’informazione.

“Il processo di attivazione dei nuovi servizi è partito alla fine dello scorso anno, con una preliminare fase di test necessaria a garantire agli utenti la continuità dei servizi di cui essi già usufruivano; successivamente l’attivazione dei servizi è stata estesa all’intera comunità universitaria, con il primo passo, quello relativo all’attivazione delle caselle di posta UNISA su Gmail per tutti i nostri studenti, concluso da qualche settimana” – conclude Vento.

Con Google Suite, oltre all’utilizzo della posta elettronica e dello spazio su cloud, saranno gradualmente attivate ulteriori applicazioni che saranno tempestivamente comunicate sul portale web di Ateneo, il service desk, le mailing list e le pagine social istituzionali.