Test di accesso ai corsi di laurea dell’Università di Salerno: aumentano gli iscritti.

I dati di prenotazione alle prove di accesso ai corsi di laurea dell’Offerta formativa Unisa 2018/19 registrano un importante incremento. Gli studenti che si sono finora candidati ai test sono in numero maggiore rispetto ai prenotati in pari data nello scorso anno accademico. Sono 11.376 gli studenti che risultano attualmente iscritti alle prove, di cui 9.018 coloro che hanno perfezionato il pagamento, a fronte degli 8.425 paganti dello scorso anno.

Per il corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Odontoiatria (che passa da 1.652 studenti iscritti ai test nell’a.a.2017/18 ai 1.714 di quest’anno, a parità dei posti a concorso) e per gli altri corsi di laurea le cui date di prenotazione alle prove di accesso risultano già chiuse si evidenzia un trend generalmente positivo, confermato anche per i corsi di laurea le cui date di iscrizione alle prove sono in scadenza.

“Questo primo risultato raccolto è un dato importante – commenta il rettore Aurelio Tommasetti – che nel passato è stato sempre indice di un incremento generale delle immatricolazioni. In particolare leggo questo miglioramento in molti dei corsi di laurea, le cui date di iscrizione ai relativi test di accesso sono già chiuse o in procinto di chiudersi, come il riconoscimento della completezza dei requisiti organizzativi, strutturali e didattici di cui disponiamo in questi ambiti disciplinari. Una testimonianza da parte di studenti e famiglie del fatto che nei nostri campus si studia bene, con tutte le opportunità, i servizi e le strutture a disposizione, e con l’accompagnamento costante dell’Ateneo lungo l’intera carriera dello studente” – chiude il rettore.

Di seguito è riportato l’elenco dei corsi di laurea per i quali le date dei relativi test di accesso sono ancora aperte e ai quali, dunque, è ancora possibile prenotarsi:

Economia, valorizzazione, gestione del patrimonio turistico – scadenza iscrizioni test: 31/08/2018

Scienze dei Beni culturali – scadenza iscrizioni test: 07/09/2018

DAVIMUS – scadenza iscrizioni test: 04/09/2018

Lingue e culture straniere – scadenza iscrizioni test: 03/09/2018

Gestione e valorizzazione risorse agrarie – scadenza iscrizioni test: 07/09/2018

Scienze della formazione primaria – scadenza iscrizioni test: 31/08/2018

Scienze dell’Educazione – scadenza iscrizioni test: 03/09/2018

Scienze motorie – scadenza iscrizioni test: 04/09/2018

Giurisprudenza – scadenza iscrizioni test: 31/08/2018

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione – scadenza iscrizioni test: 14/09/2018

Scienze politiche e delle relazioni internazionali – scadenza iscrizioni test: 10/09/2018

Lettere – scadenza iscrizioni test: 12/09/2018

Sociologia – scadenza iscrizioni test: 03/09/2018

Filosofia – scadenza iscrizioni test: 13/09/2018

Matematica – scadenza iscrizioni test: 04/09/2018