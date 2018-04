Startup Weekend Salerno 20,21,22 aprile 2018.

Startup Weekend Salerno 2018 è un evento in cui c’è la possibilità di mettere in atto le proprie idee imprenditoriali attraverso l’aggregazione a la condivisione.

L’evento si svolgerà dal 20 al 22 aprile nel corso di 3 giorni e nello specifico di 54 ore dedicate allo sviluppo delle startup.

Startup Weekend offre la possibilità di vedere riunite persone e soprattutto ragazzi giovani con grandi idee sullo sviluppo del business e dell’innovazione economica e tecnologica nel mondo, e di approcciarsi insieme nel vasto e complesso mondo dell’imprenditoria.

La grande possibilità sarà quella di confrontarsi con giovani con gli stessi interessi e sarà possibile concretizzare l’idea di business che si ha nella mente, inoltre durante Startup Weekend sarà possibile trovare il team adatto ai propri canoni e sviluppare i propri progetti grazie all’aiuto del mentoring di imprenditori, sviluppatori e startupper.

L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono far decollare la loro idea di Business, comincia venerdì(20 aprile) pomeriggio con il brainstorming, lo sviluppo di business plan e la creazione di prototipi di base e si conclude la domenica con la presentazione delle idee. Startup Weekend Salerno 2018 si configura come occasione per chi sta cercando un’idea, un co-fondatore, un set di abilità specifico o un team per lo sviluppo di un progetto.

Startup Weekend si terrà presso (Via Giovanni Paolo II, 132 Salerno – Fisciano Residenze universitarie).

Programma

Le tre giornate di Startup Weekend Salerno 2018 sono così strutturate:

Venerdì 20 aprile 2018

17:30 – Registrazione partecipanti durante la quale saranno assegnati badge di diversi colori collegati alle skills

18:00 – Saluti istituzionali

18:30 – Presentazione agenda, coach e speaker

19:00 – Presentazione delle idee in 60 secondi

20:00 – Networking Dinner

21:15 – Avvio lavori

22:30 – Fine giorno 1

Sabato 21 aprile 2018

9:00 – Breakfast

9:30 – Organizzazione delle postazioni di lavoro

12:00 – Incontri one-to-one con i coach

13:30 – Pranzo

14:30 – Workshop

15:00 – Suddivisione e assegnazione dei compiti specifici all’interno di ogni team

17:30 – Incontri one-to-one con i coach

18:00 – Speech

20:30 – Cena

21:30 – Report sullo status dei lavori

22:00 – Fine giorno 2

Domenica 22 aprile 2018

9:00 – Colazione

10:00 – Inizio dei lavori

12:30 – Coach Meetings con revisione dei pitch

13:30 – Pranzo

16:00 – Consegna del materiale

16:00 – Pitch al buio

17:30 – Speech

18:00 – Presentazione finale dei lavori

19:30 – Votazione della giuria e premiazione

21:00 – Fine dell’evento

Concetta Bottiglieri.