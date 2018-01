Robot Vision Cup VIII edizione. Al via la gara tra robot vedenti, mercoledì 17 all’Università di Salerno.

Tutto pronto per l’ottava edizione della Robot Vision Cup, la gara di robot vedenti promossa nell’ambito del corso di Modelli e Sistemi per la Visione Artificiale della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di Salerno. La “didattica del sapere” che lascia il passo alla “didattica del saper fare”, la teoria nel campo della visione robotica intelligente applicata a problemi reali alla frontiera della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico.

Gli studenti del corso, divisi in sei squadre, si sfideranno in una competizione promossa a livello internazionale dal prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology): protagonista di tale competizione è Duckiebot, il piccolo robot del MIT dotato di “gambe” (o per meglio dire ruote) “occhi”, una piccola telecamera, e “cervello artificiale”, un computer Raspberry PI3 su cui girerà il software realizzato dagli studenti del corso, che metteranno sul campo le avanzate tecniche di Intelligenza Artificiale e Machine Learning acquisite durante il corso.

Il software dovrà consentire a Duckiebot di muoversi in modo autonomo e seguendo le regole del codice della strada lungo un percorso dotato di segnaletica stradale orizzontale e verticale: vi saranno delle strade da riconoscere e lungo cui muoversi, dei segnali stradali che indicheranno la direzione e gli obblighi da seguire per il movimento; infine, delle strisce pedonali su cui fermarsi eventualmente per dare precedenza ai pedoni in transito. Tre gli sponsor industriali di eccezione per questa nuova edizione: Hanwha Techwin, Micron Technology e A.I. Tech, spinoff universitario operante nel settore della Visione Artificiale.

L’appuntamento è domani mercoledì 17 gennaio 2018, ore 9.30, Atrio Cues, Ingegneria (edificio E1).