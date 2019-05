Red Bull Cliff Diving, giovedì 16 all’Universià di Salerno per vivere le grandi altezze da protagonisti con Alex De Rose e la realtà virtuale.

Mercoledì 15 maggio dalle ore 11.15 al Politecnico di Bari Aldo Moro e giovedì 16 maggio all’Unisa – Università degli Studi di Salerno-, a partire dalle ore 12 il giovane campione azzurro, che quest’anno partecipa a tre tappe della Red Bull Cliff Diving World Series come atleta wildcard, si racconterà di fronte a studenti e professori toccando ogni aspetto della propria vita da high diver.

Preparazione fisica ferrea, uno stile di vita scandito da continui allenamenti dentro e fuori dall’acqua e soprattutto tanto controllo emotivo e tenacia psicologica sono fattori determinanti per riuscire ad affrontare 27 metri di altezza in caduta libera ed eseguire evoluzioni al limite della perfezione in soli 3 secondi a una velocità di 85 km/h. Alessandro nelle aule universitarie descriverà difficoltà, traguardi, sensazioni, paure e retroscena di questo sport così unico e incredibile. Il Cliff Diving, più di altre discipline, offre agli atleti la possibilità di conoscere location incredibili e venire a contatto con scenari naturali d’eccezione: terra e mare sono risorse preziose del nostro pianeta, e ogni cliff diver ne ha profondo rispetto. L’aspetto naturalistico è essenziale per Alessandro e proprio per questo negli atenei verrà approfondito anche l’impegno ambientale del diver azzurro nell’ottica di un futuro plastic-free.

Ma anche gli studenti saranno protagonisti, perché potranno vivere in prima persona una speciale esperienza di realtà aumentata che consentirà di immedesimarsi virtualmente nel ruolo del un cliff diver. Tramite quattro totem interattivi, comprensivi di una scocca che include uno schermo e l’utilizzo di speciali visori VR, gli studenti potranno accedere a una realtà 3D che ricostruisce fedelmente la piattaforma e la location di Polignano a Mare, permettendo di salire virtualmente a 27 metri d’altezza e spiccare il volo nel mare blu, proprio come Alessandro De Rose. L’applicazione infatti riproduce ogni singolo movimento dell’esperienza di tuffo dalle grandi altezze, facendo vivere a chi indossa i visori momenti di adrenalina pura in totale sicurezza.

Un’occasione unica, in due appuntamenti inediti, per vivere in anteprima le emozioni della prossima attesissima gara della Red Bull Cliff Diving World Series 2019!