Protocollo di Intesa UNISA – Mecaprom, firma lunedì 29.

Nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico e del consolidamento dei rapporti tra Università e Imprese, lunedì 29 ottobre, alle ore 11.30 presso la Sala Stampa “Biagio Agnes” del campus di Fisciano, si terrà la Firma del Protocollo d’Intesa tra l’Università di Salerno e l’azienda Mecaprom.

Obiettivo dell’accordo nascente è di attuare una collaborazione per studi, ricerche specifiche e formazione. Mecaprom, attiva nel settore automobilistico dal 1960, ha sede operativa a Torino (con altre sedi in Germania, Turchia, Russia, India, Brasile e Cina). Lo scorso anno l’azienda ha aperto una propria sede operativa a Penta (Fisciano), avviando un rapporto di collaborazione con l’Ateneo a vantaggio anche del placement e della formazione post-laurea per gli studenti.

Prenderanno parte alla sottoscrizione dell’accordo: il Magnifico Rettore Aurelio Tommasetti, il dott. Cristiano Regis per Macaprom e il Delegato al Trasferimento Tecnologico UNISA prof. Cesare Pianese.