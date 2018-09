Pronta la nuova Aula A dell’area umanistica dell’Università di Salerno.

Questa mattina, al campus di Fisciano, è stata aperta agli studenti e a tutta la comunità universitaria la nuova Aula A dell’area umanistica di Ateneo. L’Aula, con una superficie di 190 mq e 200 postazioni studio, è stata interessata da recenti lavori di riconfigurazione spaziale, che ne hanno determinato un ampliamento e una nuova e diversa organizzazione funzionale. Il nuovo spazio , infatti, si presta ad ospitare, oltre alle lezioni, anche presentazioni, collegamenti e videoconferenze. La rete Wi-Fi free consente a docenti e studenti di studiare e lavorare in rete.

“Grazie all’azione sempre propositiva dei nostri studenti e all’attenta guida dei direttori di Dipartimento, abbiamo realizzato questo nuovo grande spazio, importante riserva soprattutto in vista dell’inizio del nuovo anno accademico – ha dichiarato il rettore Aurelio Tommasetti al taglio del nastro della nuova Aula.

“All’inizio del mio mandato il Campus c’era ma occorreva renderlo più efficiente, più funzionale, bello ed al passo con i tempi. Ed è quello che stiamo facendo con “CostruendoUNISA”, una programmazione mirata fatta con il nostro Ufficio Tecnico e con le nostre risorse interne per cercare di migliorare sempre più la qualità della vita del nostro Campus. Questo agire sulle infrastrutture didattiche sta portando i suoi frutti: aumentano gli immatricolati, raddoppia il numero degli studenti regolari, così come aumenta il numero dei laureati in corso. Dati che ci lasciano sperare ancora una volta che la nostra Università possa dare un segnale importante per la crescita del nostro territorio” – ha concluso il rettore.