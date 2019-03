Presentazione della Nursery UNISA venerdì 8.

Venerdì 8 marzo, alle ore 11.30, presso l’Edificio C1 del campus di Fisciano, sarà presentata la Nursery UNISA, il primo Baby Point ideato per accogliere mamme studentesse, ricercatrici e lavoratrici dell’Università di Salerno, in fase di allattamento e di cura dei bambini nella prima età infantile. Prenderanno parte al taglio del nastro: il Rettore Aurelio Tommasetti, il gruppo Ogepo e l’Ufficio Tecnico che ha coordinato i lavori.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito dei progetti “L’Università in Rete per lo sviluppo del territorio” e “H2020 R&I Peers Project” (Esperienze pilota per migliorare l’uguaglianza di genere nelle organizzazioni di ricerca), contempla il seguente programma:

ore 9.30 – Aula dei Consigli – campus di Fisciano

Saluti istituzionali – Magnifico Rettore Aurelio Tommasetti

ore 9.45 – L’esperienza di Pari Opportunità del Contingente militare italiano in Libano (in collegamento Skype)

Intervengono: Comandante Italbatt Col. Giacomo Giannattasio (19° Reggimento “Cavalleggeri Guide”) e Caporal Maggiore scelto Marta Zingaro

ore 10.15 – Delegata alle Pari Opportunità di Ateneo prof.ssa Maria Rosaria Pelizzari

ore 10.30 – Interventi di: Domenica Maria Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania; Loredana Incarnato, progetto “R&I Peers” Area STEM; Giovanna Truda (Direttivo OGEPO); Clotilde Cicatiello (Progetto #StopGenderViolence; Giusi Aversano (CUG); Maria Rosaria Califano e Gabriella Marotta (Esperienza Progetto post lauream POLFeDM)

ore 11.30 – Inaugurazione della Nursery UNISA (Edificio C1, spazio adiacente l’Aula dei Consigli).