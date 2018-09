Presentato il nuovo Servizio di collegamento Intercampus all’Università di Salerno.

Questa mattina al campus di Fisciano è stato presentato il nuovo servizio di collegamento Intercampus.

A partire da questo mese, la Navetta universitaria Intercampus , identificata come Linea 47, seguirà un percorso diverso e potenziato all’interno dei due poli universitari. Il nuovo percorso risponde meglio alle esigenze degli studenti e dell’utenza e consente di collegare i luoghi di servizio (Ufficio Bancario, Posto di Polizia, Impianti sportivi, Mensa centrale ed edificio Spin-Off), prevedendo anche le fermate esterne (Penta centro cittadino, Penta nuove residenze universitarie, Baronissi campus di Medicina, Baronissi Hotel dei Principati, Baronissi Ikea).

La Navetta Unisa che, grazie all’accordo tra l’Ateneo e Bus Italia Campania dal 1° gennaio 2018 è fruibile gratuitamente dagli studenti e dal personale, serve 12 fermate, articolandosi ad orario fisso tra i due campus. Le fermate sono dotate di pensiline attrezzate, oggetto anch’esse di significativi lavori di aggiornamento.

Il nuovo servizio Intercampus è stato presentato quest’oggi presso la Fermata 1 Navetta ( adiacente alla mensa universitaria), alla presenza del Rettore Aurelio Tommasetti, del Delegato alle risorse strumentali, del Delegato alla Mobilità e con l’Ufficio Tecnico di Ateneo che ha coordinato i lavori.