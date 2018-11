L’attrice Anna Foglietta in Ateneo per la campagna di sensibilizzazione “IT’S TIME TO…”.

Si è tenuta all’Università di Salerno il nuovo appuntamento della campagna di sensibilizzazione e informazione “It’s time to…”, promossa dall’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, istituito presso il Consiglio Regionale della Campania.

Questa mattina, alle 10:30, presso l’Aula Nicola Cilento al campus di Fisciano, ospite dell’incontro è srara Anna Foglietta, attrice tra le più versatili del panorama italiano, che ha costruito la sua carriera alternando teatro, cinema e televisione e passando dal registro comico a quello drammatico con facilità e naturalezza.

L’incontro si inserisce all’interno del Seminario didattico “La violenza spiegata”, organizzato dal Centro interdipartimentale per gli studi di Genere e le Pari Opportunità ( OGEPO ) dell’Università di Salerno, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’attrice Anna Foglietta, tra le firmatarie dell’iniziativa “Dissenso Comune” e anche presidente di Every Child is my Child, Onlus che dal 2017 ha attivato una serie di azioni tra cui la ricostruzione della Plaster School (scuola cerotto) al confine con la Siria per dare sostegno e istruzione ai bambini siriani, il Progetto Pane per fornire alimenti alle famiglie più disagiate e la Scuola di Formazione per le donne.

Il progetto di “It’s time to…” è tra le iniziative culturali finalizzate alla divulgazione di una cultura di contrasto alla violenza di genere e si prefigge di far scaturire, attraverso una programmazione cinematografica “selezionata” e l’incontro con attrici e donne di spettacolo che possano far da cassa di risonanza all’iniziativa, delle riflessioni pro-attive nei confronti del fenomeno della violenza sulle donne. Secondo i dati raccolti dall’ Osservatorio è purtroppo emerso che la Regione Campania è la seconda Regione per numero di femminicidi e non esiste ancora strategia adeguata e uniforme per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e per la protezione delle vittime.

L’idea alla base di “It’s time to …” è quindi quella di trovare sostegno grazie a personalità di forte impatto mediatico in grado di amplificare e rilanciare un messaggio a tutta la collettività: donne del mondo dello spettacolo che hanno anche il merito di aver portato alla ribalta internazionale la disparità di genere nonché il fenomeno degli abusi, molestie e ricatti sessuali sul lavoro, dando speranza e voce a milioni di donne costrette a subire in silenzio un fenomeno dilagante, figlio di una cultura incentrata sulla diseguaglianza di potere fra i generi.

L’OGEPO UNISA , con il patrocinio del Comitato Unico di Garanzia UNISA, quest’anno accoglie con piacere Anna Foglietta e l’iniziativa dell’ Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne , nell'ambito delle proprie lezioni-laboratorio che, dal 2011, con il coinvolgimento attivo di studenti e studentesse, si svolgono nel Campus o in incontri esterni presso Enti, Associazioni, Scuole, per il contrasto alla violenza di genere. Violenza intesa non solo come sopraffazione fisica e sessuale, ma anche economica, psicologica e simbolica, legata agli stereotipi, alla discriminazione, al mobbing, allo stalking e a tutti quei comportamenti che causano un danno di natura sia fisica che psicologica ed esistenziale.