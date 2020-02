La protezione dei diritti fondamentali nello spazio giudiziario europeo, corso post laurea all’Università di Salerno.

Questo pomeriggioprende avvio in Ateneo la III edizione del Corso post lauream di alta formazione specialistica “La protezione dei diritti fondamentali nello spazio giudiziario europeo”, quale attività formativa di eccellenza realizzata nel quadro della prestigiosa Jean Monnet Chair “Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice” finanziata dalla Commissione europea e assegnata alla