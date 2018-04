In or Out Europa, venerdì 13 all’Università di Salerno.

Il 13 aprile 2018 le Associazioni studentesche Alf e Gruppo Futura, nonché l’Associazione culturale “Filo Rosso-Tessitore di Futuro” dedicheranno una giornata di attenzione all’Unione Europea tra l’UNISA e la Città di Salerno.

Il percorso inizierà alle ore 10.30 presso l’Aula dei Consigli “Carmine Pecoraro”, (adiacente l’Aula delle Lauree “Nicola Cilento”)- dell’Università degli studi di Salerno, dove si terrà il convegno “In or out Europa” promosso in collaborazione con l’Ateneo di Salerno nonché patrocinato dal Comune, e da Rotaract Campus Salerno dei Due Principati, da Leo Club Salerno Host e dalla Rete dei Giovani per Salerno. In questa fase si produrrà una riflessione condivisa sulle finalità politiche, culturali, economiche dell’Unione Europea al giorno d’oggi.

In particolare saranno analizzati i seguenti aspetti: l’intervento sulle politiche dell’Unione Europea sarà affidato all’On.le Gianni Pittella già Vicepresidente Vicario del Parlamento Europeo, invitato a presentare agli studenti cosa si è concretamente prodotto e realizzato a Strasburgo.

L’Intervento critico e storico è stato affidato al Prof. Giuseppe Foscari, in qualità di Professore di Storia dell’Europa del Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Mentre L’intervento tecnico riguardo i fondi europei sarà della dott.ssa Luciana Ranieri.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali saranno Il Magnifico Rettore Prof. Aurelio Tommasetti, Il Delegato alla mobilità internazionale Prof. Virgilio D’Antonio, il Sindaco di Salerno dott. Vincenzo Napoli, l’Assessore all’ambiente ed allo Sport del Comune di Salerno dott. Angelo Caramanno, il Presidente dell’Associazione Alf dott. Pietropaolo Carro ed in rappresentanza dell’Associazione “Filo Rosso-Tessitori di futuro” il dott. Michele Masulli. La moderazione dell’incontro sarà del dott. Stefano Pignataro già Rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento Dipsum, promotore di un dibattito condiviso sull’Unione Europea tra le diverse associazioni universitarie.

Il dialogo sull’Europa, dopo la mattinata universitaria, proseguirà in una seconda parte dedicata alla cittadinanza. L’appuntamento è alle ore 17,00 alla Libreria Mondadori in Corso Vittorio Emanuele 56 a Salerno per la presentazione del libro di Michele Gerace “E’ L’Europa, bellezza” (Rubbettino, 2018). L’Associazione Filo Rosso- Tessitori di Futuro, rappresentata a Salerno dalla dott.ssa Luciana Ranieri, personalità impegnata già da diversi anni nello sviluppo di un dibattito politico diverso e su temi nuovi nella città di Salerno, questa volta ha scelto di riprodurre per un pomeriggio l’atmosfera del Bar Europa raccontata nel libro, luogo ideale in cui le persone sono invitate a ragionare e conversare degli effetti di un presente e futuro dentro l’Unione Europa sulle proprie singole vite.

A questa conversazione parteciperà l’autore del testo dott. Michele Gerace, persona eclettica e carismatica, avvocato, presidente dell’Osservatorio sulle Strategie Europee per la Crescita e l’Occupazione, ideatore di “Costituzionalmente: il coraggio di pensare con la propria testa”, Dirigente del Consiglio Regionale del Lazio nell’Area “Adempimenti derivanti dall’Appartenenza all’Unione Europea”.

Alla dott.ssa Luciana Ranieri ed il dott. Michele Gerace, si aggiungerà l’On. Gianni Pittella che come farà la mattina con gli studenti, per la prima volta insieme ai cittadini di Salerno da quando è stato eletto Senatore della Repubblica dopo la sua esperienza precedente di Vicepresidente del Parlamento Europeo, Luca Borriello direttore di ricerca Inward e Michele Masulli dell’associazione Filo Rosso.

A moderare l’incontro, invece, sarà il giornalista de Il Mattino Alberto Alfredo Tristano.