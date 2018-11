Il rettore dell’Università di Salerno Tommasetti incontra il console italiano a Rio.

Da circa tre mesi alla guida del Consolato Generale di Rio de Janeiro ed Espirito Santo ma già con una precedente esperienza in Brasile presso Consolato di Recife, Paolo Miraglia del Giudice è stato informato dal Rettore degli esiti della riunione di ieri presso l’Università Federale di Rio de Janeiro (UFRJ). In tale ultimo incontro sono stati affrontati diversi temi, tra cui i rapporti interistituzionali già esistenti tra le due università, insegnamenti congiunti e scambi di visiting professors tra i due Atenei, progetti di corsi di laurea a doppio titolo, partecipazione ai dottorati internazionali che rappresenta un’opportunità di formazione per studenti brasiliani in tutte le discipline, ed infine, la disponibilità di Unisa a collaborare al progetto di ricostruzione del Museo Nazionale di Rio de Janeiro, andato parzialmente distrutto agli inizi di settembre.