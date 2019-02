Grande affluenza alle elezioni Unisa per il rinnovo delle rappresentanze in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

Concluse le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali di Ateneo: il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Le votazioni si sono svolte per l’intera giornata di martedì 19 febbraio e per la mezza giornata di oggi, mercoledì 20 febbraio.

Hanno partecipato al voto il 92,48% delle unità di Personale docente e ricercatore e l’89% delle unità di Personale tecnico-amministrativo.

Il numero dei posti disponibili per l’elezione dei rappresentanti in Senato e in Consiglio di Amministrazione è stato sostanzialmente pari al numero dei candidati. Tra i tre collegi del Consiglio di Amministrazione e i nove del Senato accademico solo in due casi (uno per il Personale docente e uno per il Personale tecnico-amministrativo) c’è stata competizione, con un solo candidato in più rispetto ai posti disponibili.

Gli esiti delle elezioni, effettuate con voto elettronico, sono stati comunicati dopo 15 minuti dalla chiusura dei seggi. La procedura telematica gestita dal Consorzio Cineca ha garantito la totale trasparenza ed efficienza delle operazioni.

“Il dato conferma il senso di appartenenza e di partecipazione che caratterizza la nostra comunità di 1700 persone – sottolinea il rettore Aurelio Tommasetti. In un momento storico di disaffezione verso la partecipazione elettorale, l’affluenza registrata oggi, anche in mancanza di una reale competizione, è un segnale importante per l’ Ateneo e descrive il senso di responsabilità che la nostra Università vive ed attribuisce alle proprie azioni. Le operazioni si sono svolte in completa serenità e nei tempi previsti. Per questo colgo l’occasione per ringraziare tutti i docenti, i ricercatori e il personale tecnico impegnati nei seggi, che hanno garantito l’organizzazione logistica e tecnica delle votazioni” – conclude il rettore.