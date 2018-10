Graduatoria Medicina 2018: Unisa tra gli atenei più richiesti.

Pubblicata dal MIUR sul sito Universitaly la graduatoria degli studenti ammessi ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria a.a. 2018/19 negli atenei statali.

Secondo l’analisi dei dati elaborata dalla società Alpha Test, l’Università di Salerno è tra le 12 università in cui si registra un numero dei candidati utilmente collocati in graduatoria superiore al numero dei posti disponibili nelle sede. In questa graduatoria, l’Università di Salerno è insieme a Bologna, Milano Statale, Padova, Milano Bicocca, Pavia e Napoli Federico II. Nelle altre 24 sedi si verifica il contrario, con un esubero di posti disponibili rispetto al numero degli studenti risultati vincitori.

Tabellamedicina

“UNISA è tra gli atenei che vedranno più velocemente esaurire la propria disponibilità di posti – dichiara il rettore Aurelio Tommasetti. Un dato questo che ci pone tra le università di maggiore preferenza da parte degli studenti che hanno concorso per l’accesso a Medicina, a testimonianza di come si sia affermata e sia oggi percepita la qualità della ricerca e della didattica erogata”.